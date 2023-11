Musk presenteert eerste versie van zijn AI-technologie

Elon Musk presenteert zaterdag de technologie waar zijn bedrijf xAI voor kunstmatige intelligentie (AI) gebruik van gaat maken. Een select aantal genodigden krijgt een eerste demonstratie te zien.

XAI werd op 9 maart van dit jaar opgericht door Musk om, volgens een tekst op de website, de ware aard van het universum te begrijpen. Musk was in 2015 medeoprichter van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, maar trad in 2018 terug uit de raad van bestuur.

XAI maakt vooral gebruik van data die worden aangeleverd door het socialemediaplatform X, het voormalige Twitter, dat ruim een jaar geleden door Musk werd overgenomen. De Tesla-topman verwacht dat kunstmatige intelligentie al over enkele jaren slimmer zal zijn dan mensen. Hij had eerder gepleit voor een pauze op de ontwikkeling van AI en strengere regelgeving.

Met xAI wil hij naar eigen zeggen een “maximaal nieuwsgierige” kunstmatige intelligentie ontwikkelen. In zijn team zitten mensen die eerder bij Google en Microsoft hebben gewerkt.