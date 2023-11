Noord-Holland belooft zorgvuldige vergunningsprocedure Tata Steel

De provincie Noord-Holland zet zich in voor een “gestroomlijnde en zorgvuldige vergunningsprocedure voor een duurzame staalproductie” bij Tata Steel. Het staalbedrijf in IJmuiden overhandigde vrijdag zijn aangepaste verduurzamingsplannen voor de komende zeven jaar aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

“Tata Steel heeft aangegeven de kooksgasfabriek 2 en hoogoven 7 vóór 2030 te sluiten”, aldus verantwoordelijk gedeputeerde Jeroen Olthof in een beknopte reactie. Die moeten worden vervangen door een installatie die in eerste instantie op aardgas draait en in een latere fase op waterstof. “Dat we groen staal gaan maken is wellicht de grootste industriële transitie in Nederland de komende jaren”, schrijft het bedrijf. “Dit kost tijd, vereist vergunningen en veranderingen op het terrein in IJmuiden. Er wordt nu al hard aan gewerkt om dit in 2030 te realiseren.” Tata Steel verwacht dat de rijksoverheid financieel fors bijspringt om het zogenoemde Groen Staal-plan 2030 te realiseren.

Het is aan de provincie om op enig moment vergunningen te verlenen. “Noord-Holland vindt het belangrijk dat de IJmond schoner en gezonder wordt, waar ruimte is voor een toekomstbestendig Tata Steel”, aldus Olthof. “De provincie blijft zich inzetten om de negatieve gevolgen voor de leefomgeving van de omwonenden en het klimaat terug te dringen”, aldus Olthof. De plannen van Tata Steel voor een duurzame staalproductie en andere maatregelen om de uitstoot te verminderen moeten hieraan bijdragen.