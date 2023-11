Shell onderaan in AEX, biotechnoloog Galapagos wint op Damrak

De AEX-index op de beurs in Amsterdam is vrijdag een fractie hoger gesloten, na de forse koerswinst een dag eerder. Olie- en gasconcern Shell was de grootste daler in de hoofdindex na de stevige stijging van het aandeel op donderdag. Verder was biotechnoloog Galapagos een opvallende winnaar op het Damrak dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers.

De AEX eindigde licht hoger op 736,31 punten. De hoofdgraadmeter sprong een dag eerder nog 1,9 procent omhoog in de nasleep van het besluit van de Amerikaanse centrale bank om opnieuw de rente onveranderd te laten. De MidKap klom 2,1 procent tot 829,74 punten, waarmee werd voortgeborduurd op de plus van meer dan 3 procent een dag eerder. De DAX in Frankfurt kreeg er 0,3 procent bij, maar de beurzen in Parijs en Londen daalden tot 0,4 procent.

Shell bungelde onderaan de AEX met een min van 3,8 procent. Het bedrijf steeg donderdag nog bijna 4 procent na bekendmaking van kwartaalcijfers en een aandeleninkoopprogramma. ING toonde juist herstel van het verlies op de voorgaande dag vanwege tegenvallende cijfers van de bank. ING won nu 4 procent. Betalingsverwerker Adyen was de sterkste stijger in de hoofdindex met een plus van 6,4 procent.

Galapagos werd 7,8 procent hoger gezet in de MidKap. De biotechnoloog verklaarde in een handelsbericht onder meer het derde kwartaal te hebben afgesloten met een solide kaspositie.

Bij de kleinere fondsen op Beursplein 5 waren detacheerder Brunel en funderingsspecialist Sif stevige dalers met minnen tot ruim 10 procent. Beleggers reageerden negatief op hun resultaten. Veevoerbedrijf ForFarmers opende eveneens de boeken en verloor daarop 0,6 procent aan waarde.

In Kopenhagen moest A.P. Møller-Maersk het ontgelden met een koersval van 17 procent. De Deense containerrederij en vrachtvervoerder gaat wereldwijd minstens 10.000 banen schrappen vanwege uitdagende marktomstandigheden. BMW won 2 procent in Frankfurt na resultaten van de Duitse autofabrikant.

De euro was 1,0738 dollar waard, tegen 1,0613 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,6 procent minder op 81,17 dollar. Brentolie werd 1,4 procent goedkoper op 85,58 dollar per vat.