Stichting Frisse Wind noemt plannen Tata Steel ‘een dode mus’

Stichting Frisse Wind kan zich niet vinden in de verduurzamingsplannen die Tata Steel vrijdag bekend heeft gemaakt. De organisatie die strijdt tegen de luchtverontreiniging door de staalfabriek spreekt op sociale media van “een dode mus”.

Frisse Wind benadrukt dat de kooksgasfabriek 2 tot 2029 in gebruik blijft en kooksgasfabriek 1 nog tot “heel veel later”. Tot die tijd “mogen we de kankerverwekkende dampen” inademen, aldus de organisatie. “Het is onacceptabel dat mensen en mussen tot 2030 ziek blijven worden en/of ernstige overlast ervaren door de uitstoot van zo’n enorm vervuilende fabriek in deze drukbevolkte regio.”

Ook zegt Frisse Wind dat er nog altijd geen harde voorwaarden en een duidelijk ultimatum zijn gesteld voor staatssteun aan Tata Steel om te verduurzamen. “Dit is wat ons betreft onacceptabel in een land als Nederland!” Volgens de organisatie is het plan van Tata Steel om een groot deel van de grondstoffen te overkappen het “belangrijkste cadeautje voor omwonenden”.

Advocate Bénédicte Ficq deed in 2021 namens de organisatie, 1100 omwonenden en zeven andere stichtingen aangifte tegen de fabriek. Zij laat weten nu niet op de plannen te willen reageren. Dorpsraad Wijk aan Zee zegt de reactie van Frisse Wind te onderschrijven.