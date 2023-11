Tata Steel wil in nieuwe plannen twee steenkoolinstallaties vervangen

Tata Steel wil uiterlijk in 2029 een van zijn hoogovens en een kooksfabriek die op vervuilende steenkolen werken vervangen. Dit staat in de aangepaste plannen van het staalbedrijf om zijn fabriek in IJmuiden te verduurzamen. De plannen kosten volgens Tata miljarden euro’s en het concern wil dat de overheid daaraan meebetaalt. Eerder wilde Tata staal gaan maken met groen waterstof dat wordt geproduceerd met windmolens op zee, maar het bedrijf zag daar afgelopen zomer van af.

Het bedrijf wil niet zeggen hoeveel geld het van de overheid wil voor de aangepaste plannen. Er lopen volgens de topman Hans van den Berg van de Nederlandse tak wel gesprekken hierover met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Volgens hem wil het bedrijf in elk geval ondersteuning voor een sneller vergunningstraject.

Van beide installaties heeft Tata er nu twee. Het bedrijf wil ze vervangen door een installatie die eerst op aardgas draait en later op groene waterstof. De installatie, een zogeheten Direct Reduced Iron Plant (DRP), gaat op waterstof draaien “zodra waterstof in voldoende hoeveelheden en tegen de juiste prijs beschikbaar komt”. Wanneer dat mogelijk is, is niet bekend. Groene waterstof zorgt voor minder uitstoot van CO2 en fijnstof. Het bedrijf achter het hoogovencomplex in IJmuiden wil vanaf 2030 jaarlijks 5 miljoen ton minder CO2 uitstoten.

De DRP wordt gecombineerd met een installatie waarmee het bedrijf schroot uit de DRP kan omsmelten. Deze installatie zou Tata naar eigen zeggen veel circulairder en minder afhankelijk maken van fossiele grondstoffen. Het bedrijf wil de inzet van schroot vanaf 2030 verhogen van 17 procent naar 30 procent van de totale productie per jaar.

Omwonenden van Tata hebben al jarenlang last van de uitstoot van het bedrijf. In september concludeerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) na onderzoek dat de emissies de levensverwachting van mensen in die omgeving verkorten en dat zij extra kans hebben om ziek te worden door de uitstoot. Door de uitstoot van schadelijke stoffen klaagden omwonenden Tata aan en ruim 38.000 mensen hebben een petitie ondertekend met de oproep om ziekmakende delen van de staalfabriek te sluiten.

Tata heeft vrijdag zijn nieuwe plannen overhandigd aan het ministerie van EZK. Minister Micky Adriaansens (Economie) kondigde vorige maand al aan de aangepaste plannen “kritisch” te zullen beoordelen. Ze laat twee externe adviseurs onderzoeken wat de alternatieven zijn.