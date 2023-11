Techinvesteerder Prosus op kop in licht hogere AEX

Prosus was vrijdag de sterkste stijger in de AEX-index op het Damrak, die een kleine winst liet zien na de sterke opmars een dag eerder. De techinvesteerder profiteerde van een stevige koerswinst van het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent, waarvan het grootaandeelhouder is. Tencent won in Hongkong ruim 5 procent en Prosus kreeg er dik 3 procent bij.

Beleggers verwerkten daarnaast de resultaten van iPhone-maker Apple, die de omzet in het afgelopen kwartaal opnieuw zag dalen. Daarnaast wordt uitgekeken naar het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid. Dat cijfer is van belang omdat de situatie op de arbeidsmarkt een grote rol speelt in het rentebeleid van de Federal Reserve.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent hoger op 736,99 punten. De hoofdindex won een dag eerder al 1,9 procent. Shell was de grootste daler bij de hoofdfondsen met een min van 1,2 procent. Donderdag won het olie- en gasconcern nog 3,8 procent na sterke cijfers. De MidKap klom 1,1 procent tot 821,58 punten. Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,3 procent.

In de MidKap stond Galapagos (plus 4 procent) bovenaan na een goed ontvangen handelsupdate. De biotechnoloog verklaarde het derde kwartaal te hebben afgesloten met een solide kaspositie. Eurocommercial Properties klom ruim 1 procent. De vastgoedinvesteerder zag de huurinkomsten en de resultaten in de eerste negen maanden van het jaar stijgen en schroefde zijn jaarverwachting op.

Detacheerder Brunel kelderde bijna 11 procent na tegenvallende resultaten. Ook Sif (min 7,6 procent) ging onderuit. De funderingsspecialist wist in het derde kwartaal de productie op te voeren, maar door gestegen arbeidskosten is de winstdoelstelling voor het hele jaar volgens het bedrijf wel uitdagender geworden. ForFarmers won daarentegen dik 4 procent. De resultaten van het veevoerbedrijf lieten volgens topman Pieter Wolleswinkel in het derde kwartaal een herstel zien.

A.P. Møller-Maersk zakte 8 procent in Kopenhagen. De Deense containerrederij en vrachtvervoerder gaat wereldwijd minstens 10.000 banen schrappen. De stap volgt op de gedaalde vrachtprijzen, de toegenomen concurrentie in de sector en de zwakkere vraag naar containervervoer. BMW won 2 procent in Frankfurt na goed ontvangen resultaten van de Duitse autofabrikant.

De euro was 1,0630 dollar waard, tegen 1,0613 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 82,89 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 87,19 dollar per vat.