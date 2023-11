Topman TikTok naar Brussel voor gesprekken met Europese Commissie

De topman van de populaire filmpjesapp TikTok is volgende week in Brussel om te praten met Eurocommissarissen over onder meer bescherming van persoonsgegevens en bestrijding van nepnieuws. TikTok ligt onder vuur omdat het te weinig zou doen om nepnieuws tegen te gaan en de privacy van kinderen te beschermen.

TikTok-topman Shou Zi Chew zal maandag en dinsdag ontmoetingen hebben met de Eurocommissarissen Didier Reynders en Thierry Breton. Ook zal hij praten met vicevoorzitter Vera Jourova van de Europese Commissie. Zij zou dan ook een gesprek hebben met een bestuurder van X, het voormalige Twitter.

Het is de eerste ontmoeting tussen TikTok en de Europese Commissie sinds het verbod bij EU-instellingen op TikTok op zakentelefoons van personeel. Brussel maakt zich namelijk grote zorgen over de veiligheid van de Chinese video-app.

De afgelopen tijd heeft TikTok kritiek gekregen vanuit de commissie omdat het te weinig zou doen om nepnieuws en haatzaaiende berichten rond de oorlog in Israël tegen te gaan. TikTok kreeg een waarschuwing van Brussel en heeft naar eigen zeggen actie ondernomen om nepnieuws rond het conflict in Israël aan te pakken.