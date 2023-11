Vakbond CNV pleit opnieuw voor wettelijk rouwverlof

Rouwende werknemers krijgen bij vier op de tien werkgevers te weinig ruimte om hun verlies te verwerken. Ruim een kwart krijgt zelfs helemaal geen begrip van de werkgever. Dat meldt vakbond CNV op basis van eigen onderzoek onder 1900 werkenden die de afgelopen tien jaar te maken hebben gehad met rouw. Het CNV pleit daarom opnieuw voor twee weken wettelijk rouwverlof.

Vorige maand riep CNV het kabinet al op om zo snel mogelijk een wettelijk rouwverlof van twee weken in te voeren. De vakbond reageerde daarmee op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), waaruit bleek dat veel werknemers vaak langer dan een week afwezig waren na het verlies van een naaste.

CNV-voorzitter Piet Fortuin spreekt van “schokkende cijfers”. “Veel werkgevers snappen nog steeds niet hoe ze met rouwende werknemers om moeten gaan. Dat is schadelijk.” Volgens het onderzoek is 65 procent van alle ondervraagden ontevreden over de huidige regelingen met betrekking tot rouwverlof op hun werk. 36 procent had behoefte aan langer verlof dan ze van de werkgever kregen en 77 procent van de ondervraagden is voorstander van een rouwverlof van twee weken.

Volgens Fortuin heeft werkend Nederland grote behoefte aan een wettelijke regeling. “Maar dit verlof komt tot nu toe moeizaam tot stand. De politiek komt nauwelijks in beweging. Onbegrijpelijk, zeker gezien het hoge aantal burn-outs. Daarom moet de politiek snel over de brug komen met een rouwverlof van twee weken”, aldus de voorzitter.