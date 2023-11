Vakbonden blij met vergroeningsplannen Tata Steel

Vakbonden FNV en CNV zijn blij met de vergroeningsplannen die staalfabrikant Tata Steel vrijdag heeft bekendgemaakt voor zijn fabriek in IJmuiden. Zo zegt FNV-bestuurder Cihan Lacin dat een “concrete stap” is gezet in het verduurzamingsplan Groen Staal en dat het nu tijd is voor versnelling bij de uitvoering daarvan.

Lacin stelt dat het plan Groen Staal drie jaar geleden tot stand is gekomen vanuit de werknemers georganiseerd binnen FNV “omdat zonder een ambitieus, solide en haalbaar verduurzamingsplan er op termijn geen plek meer is voor het staalbedrijf, waar zo’n 10.000 werknemers werkzaam zijn”. Dat plan moet nu volgens hem zo snel mogelijk definitief worden gemaakt “door de eerste groene schep voor de nieuwe groene fabrieken de grond in te duwen”.

CNV-bestuurder Marten Jukema zegt de plannen toe te juichen. “Het bedrijf moet veranderen en verduurzamen. Zowel personeel als omwonenden hebben daar het grootste belang bij. Het bedrijf heeft daar absoluut steun van de overheid bij nodig. En daar moet zo snel als mogelijk is duidelijkheid over komen. Hopelijk leidt dit plan tot een versterkt Tata Steel. Het bedrijf is zeer belangrijk voor de werkgelegenheid. Zowel voor Nederland in het algemeen maar voor de IJmond in het bijzonder.”