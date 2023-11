Veevoerbedrijf ForFarmers herstelt in derde kwartaal

Het gaat weer wat beter met ForFarmers, een van de grootste veevoerbedrijven in Nederland. In de eerste helft van dit jaar belandde het bedrijf in de rode cijfers, maar door een nieuwe werkwijze waren de resultaten in het derde kwartaal positiever.

Het bedrijf zet meer in op een lokale marktaanpak. “De nieuwe werkwijze, waarbij de lokale organisaties met verschillende producten en specifiek advies in de markt actief zijn, werpt haar vruchten af”, zegt topman Pieter Wolleswinkel van ForFarmers. Volgens het bedrijf nam daardoor de brutowinst met 4,3 procent toe in het derde kwartaal ten opzichte van een jaar eerder. Over de eerste helft van het jaar ging hier nog een min van 9 procent de boeken in.

De diervoederfabrikant zette wel nog altijd minder om ten opzichte van een jaar eerder, net als in het tweede kwartaal van dit jaar. Dat kwam onder meer doordat melk minder opleverde, doordat koeien meer buiten konden zijn door het mooiere weer en een verdere krimp van de varkenssector.

Het verlies in de eerste jaarhelft werd veroorzaakt door groeiende concurrentie en reorganisatiekosten. Om de kosten te drukken schrapte het bedrijf honderd voltijdsbanen.