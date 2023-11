Wall Street boekt beste beursweek van 2023, Apple wel lager

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag opnieuw met winst gesloten, waarmee voor de vijfde handelsdag op rij groene cijfers op de koersenborden werden gezet. Daarmee heeft Wall Street de beste beursweek van dit jaar achter de rug, aangejaagd door de hoop dat de Amerikaanse centrale bank klaar is met het verhogen van de rente tegen de inflatie. Bij de bedrijven stond Apple wel bij de dalers na bekendmaking van tegenvallende vooruitzichten.

De verwachting dat de Federal Reserve de rente niet verder gaat verhogen, kreeg nog meer steun van een tegenvallend Amerikaans banencijfer. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten groeide in oktober minder hard dan verwacht en ook veel minder sterk dan in september. De Fed kwam eerder deze week met een nieuwe rentepauze.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent hoger op 34.061,32 punten. De brede S&P 500 won 0,9 procent tot 4358,34 punten en de technologiebeurs Nasdaq klom 1,5 procent tot 13.478,29 punten. Daarmee werden deze week koerswinsten tot wel 6,6 procent behaald door de drie hoofdgraadmeters.

Apple verloor 0,5 procent. Het techconcern zag de omzet in de afgelopen periode voor het vierde kwartaal op rij afnemen door flink lagere verkopen van Macs en iPads omdat consumenten door de hoge inflatie minder uitgeven. De omzet bij iPhones nam wel licht toe vergeleken met een jaar eerder. Apple gaf verder een voorzichtige prognose voor het belangrijke feestdagenseizoen.

Booking Holdings klom 0,7 procent. Het bedrijf achter de van oorsprong Nederlandse hotelboekingssite Booking.com, heeft in het derde kwartaal een recordwinst geboekt, vooral dankzij de sterke vraag naar reizen en hotelovernachtingen. In de afgelopen periode vielen de belangrijke vakantiemaanden juli en augustus.

Restaurant Brands International zakte bijna 2 procent. Het moederbedrijf van fastfoodketen Burger King boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht, maar de omzet viel tegen. Entertainment- en mediaconcern Paramount Global steeg ruim 15 procent dankzij sterke resultaten.

De euro was 1,0729 dollar waard, tegen 1,0738 dollar bij het Europese beursslot. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,8 procent minder op 80,95 dollar. Brentolie werd 1,9 procent goedkoper op 85,24 dollar per vat.