Wall Street stijgt na banenrapport, Apple zakt na cijfers

Apple behoorde vrijdag tot de verliezers op de aandelenbeurzen in New York. Het techconcern zag de omzet in het afgelopen kwartaal opnieuw afnemen door flink lagere verkopen van Macs en iPads. De omzet daalt al vier kwartalen op rij doordat consumenten door de hoge inflatie minder uitgeven. De verkoop van iPhones nam wel licht toe vergeleken met een jaar eerder. Het aandeel werd 1,5 procent lager gezet.

Beleggers reageerden daarnaast op het Amerikaanse banenrapport. Daaruit bleek dat de werkgelegenheid in de grootste economie ter wereld in oktober minder hard is gegroeid dan verwacht. De werkloosheid in de Verenigde Staten liep daarbij op tot het hoogste niveau sinds begin dit jaar. Het zwakker dan verwachte banenrapport voedde de hoop dat de Federal Reserve de rente niet nog verder hoeft te verhogen om de economie af te remmen en de inflatie te bestrijden.

De stemming op Wall Street bleef dan ook positief. De hoofdgraadmeters laten de hele week al winsten zien door de hoop dat de Amerikaanse centrale bank klaar is met het verhogen van de rente. Eerder deze week hield de Fed een nieuwe rentepauze en beleggers gaan ervan uit dat het nu definitief klaar is met de renteverhogingen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,5 procent hoger op 34.007 punten. De brede S&P 500 klom 0,9 procent tot 4355 punten en techgraadmeter Nasdaq won 1 procent tot 13.419 punten. De hoofdindices koersen af op de beste beursweek in een jaar tijd.

Booking Holdings verloor 1,4 procent. Het bedrijf achter de van oorsprong Nederlandse hotelboekingssite Booking.com, heeft in het derde kwartaal een recordwinst geboekt, vooral dankzij de sterke vraag naar reizen en hotelovernachtingen. In de afgelopen periode vielen de belangrijke vakantiemaanden juli en augustus.

Restaurant Brands International zakte 3,6 procent. Het moederbedrijf van hamburgerketen Burger King boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. De omzet viel echter tegen.

Coinbase ging licht omlaag. De cryptobeurs zag de handelsvolumes voor het tweede kwartaal op rij dalen. Entertainment- en mediaconcern Paramount Global steeg 13 procent dankzij sterke resultaten. Block werd ook 13 procent meer waard. Het mobiele betalingsplatform verhoogde zijn jaarverwachting na een hoger dan verwachte winst in het afgelopen kwartaal.