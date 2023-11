Washington boos om krimp Schiphol, overweegt tegenmaatregelen

Het Amerikaanse ministerie van Transport is niet gediend van het terugdringen van de ruimte voor Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen op Schiphol. Het weren van budgetmaatschappij JetBlue in Nederland is volgens Washington “onrechtvaardig en onredelijk” en in strijd met Europees-Amerikaanse verdragen. Het ministerie beraadt zich op tegenmaatregelen, staat in een brief die is ingezien door het ANP.

Het Amerikaanse ministerie heeft de Nederlandse maatschappijen KLM, Martinair en TUI nu gevraagd om binnen zeven dagen hun schema’s op te sturen voor vluchten van en naar de VS. Tot die tijd zegt Washington te wachten met tegenmaatregelen. Het Amerikaanse JetBlue heeft, door het verliezen van start- en landingsrechten op Schiphol, erop aangedrongen dat Nederlandse maatschappijen ook worden belemmerd in de VS.

Washington zegt op 13 november met de Nederlandse overheid en de Europese Commissie over de beslissing in gesprek te gaan. “Mocht het overleg niet leiden tot het oplossen van deze kwestie, is het ministerie klaar om verdere stappen te overwegen.”

De Amerikaanse overheid heeft al verschillende keren geprotesteerd tegen de krimp van Schiphol, maar kreeg naar eigen zeggen nog nooit een redelijke onderbouwing vanuit de Nederlandse overheid. Door de krimp van Schiphol kunnen er vanaf volgend jaar minder vluchten vanaf Schiphol vertrekken.