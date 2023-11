Wereldwijde voedselprijzen dalen, ook suikerprijs omlaag

De wereldwijde prijzen van voedsel zijn in oktober opnieuw gedaald. Dat meldt de Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) op basis van eigen berekeningen. Vooral suiker, granen, plantaardige oliën en vlees werden goedkoper. De voedselprijzen blijven daarmee op het laagste niveau in twee jaar tijd liggen.

Suiker werd ruim 2 procent goedkoper, na twee maanden van sterke prijsstijgingen. In september bereikte de suikerprijs nog het hoogste niveau in meer dan tien jaar door zorgen over de krappe voorraden. Twee belangrijke suikerproducenten, Thailand en India, hebben dit seizoen namelijk last van uitzonderlijke droogte door het weerfenomeen El Niño, waardoor de oogsten dreigen tegen te vallen.

De daling van de suikerprijs in oktober werd vooral veroorzaakt door een sterke productie in Brazilië. De verzwakking van de Braziliaanse real ten opzichte van de Amerikaanse dollar en de lagere ethanolprijzen in Brazilië drukten ook op de internationale suikerprijs. Maar vertragingen bij de verzendingen vanuit Brazilië door logistieke problemen en aanhoudende zorgen over het krappere aanbod hielden de prijsdaling beperkt.

Een daling van de wereldwijde voedselprijzen betekent niet dat de prijzen van voedingsproducten in de supermarkten ook automatisch dalen. Dat komt doordat winkeliers ook de hogere kosten voor energie, arbeid en transport doorberekenen aan hun klanten. In veel landen zijn de prijzen van voedingsproducten in de supermarkten daardoor nog altijd historisch hoog.