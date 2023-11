Duitse Merck overweegt schrappen van banen om afgenomen vraag

Het Duitse chemiebedrijf Merck overweegt banen te schrappen vanwege een afgenomen vraag bij de tak die grondstoffen maakt voor de elektronica-industrie. “De veranderde marktvraag zal onvermijdelijk gevolgen hebben voor ons personeelsbestand”, liet bestuurder Kai Beckmann via een bericht op intranet weten aan het personeel.

De memo is in handen van de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung. De betreffende divisie van Merck produceert onder meer chemicaliƫn die nodig zijn voor het maken van halfgeleiders voor elektronische apparaten en vloeibare kristallen voor beeldschermen.

De elektronica-industrie ervaart “een cyclische neergang die dieper en langer duurt dan verwacht”, stelt Beckmann. Hij wil de kosten met 60 tot 90 miljoen euro verlagen.

Ondertussen hebben de voorraden van zakelijke klanten volgens de directeur een recordniveau bereikt. Ze bezuinigen op de productie en op investeringen in capaciteitsuitbreiding, aldus Beckmann.

Merck heeft zijn hoofdkantoor in Darmstadt en staat los van de in de Verenigde Staten gevestigde farmaceut Merck & Co.