Duitse minister: vierdaagse werkweek zal welvaart niet verbeteren

De Duitse minister van Financiën Christian Lindner ziet niets in een vierdaagse werkweek, waarbij een volledig loon de norm wordt. “Nooit in de geschiedenis heeft een samenleving haar welvaart vergroot door minder te werken”, zei Lindner op een beleidsevenement in het Zwitserse Luzern.

Kortere werkweken hebben sinds de coronapandemie, toen personeelsroosters op zijn kop werden gezet, aan populariteit gewonnen. Duidelijk werd hoe verschillende manieren van werken de levens van werknemers konden verbeteren.

Proeven bij bedrijven suggereren dat kortere werkweken kunnen leiden tot een vermindering van stress en angst onder werknemers, terwijl de efficiëntie en inkomsten voor werkgevers toenemen. Ongeveer vijftig bedrijven in Duitsland zijn van plan om vanaf februari deel te nemen aan een dergelijk project van zes maanden.

FDP-minister Lindner verwacht daar echter weinig van: “de sleutel tot onze welvaart blijft hard werken”.