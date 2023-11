Krant: Italië denkt dat grote deal Telecom Italia en KKR doorgaat

De Italiaanse regering verwacht dat de verkoop van het vaste telefoonnetwerk van Telecom Italia aan de Amerikaanse investeerder KKR voor 23 miljard euro doorgang zal vinden. Dat zeggen ingewijden tegen de Italiaanse krant Corriere della Sera, na een marathonvergadering van het bestuur die vrijdag begon.

De deal wordt echter tegengewerkt door de grootste aandeelhouder van Telecom Italia, het Franse Vivendi SE. De Fransen roepen Telecom Italië op om een ​​verrassend alternatief plan te bekijken, dat vorige week werd gepresenteerd door een minderheidsinvesteerder.

Volgens dit plan van de Londense investeringsmaatschappij Merlyn Advisors wordt de verkoop van het vaste netwerk stopgezet en Pietro Labriola, de huidige topman van het Italiaanse telecomconcern, vervangen. Het is echter onwaarschijnlijk dat dit plan uitgevoerd gaat worden, omdat de overheid er niet achterstaat.

Telecom Italia probeert al maanden zijn netwerk te verkopen om zijn zware schuldenlast terug te dringen. Hoewel het bedrijf een private onderneming is, valt het onder toezicht van de overheid. Dat heeft te maken met de omvang van het personeelsbestand en omdat het telecommunicatienetwerk van strategisch belang is.

Het Italiaanse telecomconcern ontving in februari al een bod van investeerder KKR, die in Nederland eigenaar is van onder andere vakantieaanbieder Roompot en parkeergarages van Q-Park.