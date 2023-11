Kredietbeoordelaar Fitch nog somberder over Egypte

De financiën van Egypte staan er steeds slechter voor. De internationale kredietbeoordelaar Fitch Ratings heeft daarom opnieuw zijn waardering voor Egyptisch staatspapier verlaagd. Het Noord-Afrikaanse land worstelt met de grootste economische crisis in tientallen jaren.

Fitch wijst daarbij onder meer op de toegenomen financieringsrisico’s van het land en de hoge staatsschuld. Wanneer de kredietwaardigheid van een land wordt verlaagd, betekent dit dat het meer rente moet gaan betalen op leningen die het afsluit.

Eerder werden de kredietbeoordelaars S&P Global Ratings en Moody’s ook al negatiever over Egypte. Zij maken zich zorgen over onder andere het overheidsbeleid om de economie in evenwicht te brengen, zonder sociale onrust te veroorzaken.

De beoordeling van Fitch gaat nu een stap omlaag naar een nog slechtere zogeheten junk-rating, tot ‘B-‘. Dat betekent dat investeerders in Egyptische staatsobligaties grote risico’s lopen. De degradatie plaatst het land op één lijn met landen als Bolivia, Angola en Irak.