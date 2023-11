Website van ov-chipkaart onbereikbaar door ddos-aanval

De website van de ov-chipkaart is zaterdag niet bereikbaar door een ddos-aanval, zegt een woordvoerder van het ov-chipkaartbedrijf Translink. Daarbij worden de computersystemen bestookt met verkeer, totdat ze het niet meer aankunnen en bezwijken.

“Er is een ddos-aanval gaande waardoor de website tijdelijk niet te benaderen is. Gisteren was er een eerste aanval, die hebben we met maatregelen kunnen keren”, aldus de zegsman. Reizigers kunnen wel gewoon in- en uitchecken met hun chipkaart. Translink hoopt dat het probleem in de loop van de middag is opgelost.

De verantwoordelijkheid voor de aanval is opgeëist door de pro-Russische ‘hacktivistische” groep NoName05716, die Nederlandse organisaties aanvalt uit vergelding voor steun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland.