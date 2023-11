Koersduikeling PostNL, AEX licht lager door winstnemingen

PostNL maakte een koersduikeling op het Damrak van 12,6 procent na de publicatie van tegenvallende resultaten. De post- en pakketbezorger werd ook voorzichtiger over het gehele jaar, na een volgens topvrouw Herna Verhagen “lastig derde kwartaal”.

Beleggers namen voor de rest wat winsten, na de sterke koerswinsten afgelopen week. De aandelenmarkten in New York kenden zelfs de beste beursweek van dit jaar, gestuwd door de hoop dat de Amerikaanse centrale bank nu echt klaar is met het verhogen van de rente tegen de inflatie.

De AEX, de belangrijkste beursindex in Amsterdam, sloot 0,1 procent lager op 735,34 punten. De MidKap ging het slechter af, met een verlies van 1 procent op 820,67 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt moesten de winsten van eerder op de dag inleveren en eindigden respectievelijk 0,5 en 0,4 procent lager. De Londense FTSE-index ging wel licht omhoog, met 0,1 procent.

Techinvesteerder Prosus (plus 0,7 procent) profiteerde van de sterke koerswinsten in de Chinese techsector, waarin het een groot belang heeft. Energieconcern Shell ging aan kop bij de AEX-fondsen met een plus van 0,8 procent. Betalingsverwerker Adyen en voedings- en gezondheidsbedrijf DSM-Firmenich waren de grootste dalers in de AEX met verliezen van ruim 3 procent. Ook het zorgtechnologieconcern Philips werd flink lager gezet, met een min van 2,6 procent.

In Dublin behoorde Ryanair tot de sterkere stijgers met een koerswinst van 3,7 procent. De Ierse budgetmaatschappij zag de nettowinst in de zes maanden tot en met september flink stijgen tot 2,2 miljard euro. Ryanair profiteerde van het sterke herstel van de luchtvaart en hogere ticketprijzen, die met bijna een kwart stegen.

De euro was 1,0742 dollar waard, tegen 1,0738 dollar op vrijdag. De olieprijzen gingen omhoog nadat Saudi-Arabiƫ en Rusland hadden verklaard de productiebeperking van meer dan 1 miljoen vaten per dag te handhaven tot het einde van het jaar. Een vat Amerikaanse olie kostte bij het slot van de Europese beurzen 1,3 procent meer op 81,57 dollar. Brentolie werd ruim 1 procent duurder op 85,78 dollar per vat.