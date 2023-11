Nederlandse producten lijken via Turkije toch in Rusland te komen

Nederlandse bedrijven omzeilen mogelijk op grote schaal de sancties tegen Rusland. Turkije lijkt te zijn uitgegroeid tot een van de favoriete sluiproutes om voor Rusland verboden producten toch dat land in te krijgen.

Dat valt te af te leiden uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In het tweede kwartaal van 2023 werd er voor 869 miljoen euro aan Nederlandse producten die op de EU-sanctielijst staan, naar Turkije geëxporteerd. Dit is 91 procent meer dan twee jaar eerder.

Alles wijst erop dat Nederlandse bedrijven zo de sancties tegen Rusland op grote schaal omzeilen. “Daar heeft het inderdaad alle schijn van”, bevestigt een woordvoerder van het CBS. “Maar we kunnen het niet hard maken.”

Sinds de oorlog in Oekraïne mogen vanuit EU-landen veel goederen niet meer naar Rusland worden geëxporteerd. De uitvoer van Nederlandse producten naar Rusland is daardoor met 63 procent gedaald.

De sancties tegen Rusland lijken echter op grote schaal via omringende landen te worden omzeild. Zo groeide de export van Nederlandse producten naar Kazachstan, Belarus, Armenië, Kirgizië en Oezbekistan in het tweede kwartaal van 2023 met 75 procent vergeleken met dezelfde periode in 2021.

Tot de verboden producten behoren onder meer microchips, transportmaterieel, drones, dure auto’s, jachten, juwelen en kleding. Ook kantoormachines zoals tekstverwerkers, rekenmachines en kassa’s staan op de sanctielijst. Rusland was in het tweede kwartaal van 2021 nog de op een na grootste afnemer van Nederlandse kantoormachines. Gedurende dit kwartaal bedroeg het Turkse aandeel 3,5 procent. Twee jaar later is Turkije uitgegroeid tot de op een na grootste afnemer. Hetzelfde geldt voor vrachtwagens en bussen. Waar de export naar Rusland ophield, nam die naar Turkije toe.