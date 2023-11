Onzekere consument zet druk op pakketbezorging PostNL

PostNL blijft last houden van consumenten die door de hoge inflatie minder uitgeven. Daardoor verwerkte de post- en pakketbezorger het afgelopen kwartaal in Nederland iets minder pakketten dan een jaar eerder. Internationaal gezien was er wel groei. Op het gebied van post zette de forse krimp in ons land verder door.

Het laatste kwartaal van het jaar, met daarin de feestdagenperiode, is traditiegetrouw het belangrijkste voor PostNL. Topvrouw Herna Verhagen zegt daar alle benodigde maatregelen voor te hebben genomen. Wel zorgen de uitdagende economische omstandigheden wereldwijd voor een steeds grotere onzekerheid in de vooruitzichten.

PostNL denkt dat de winst voor dit hele jaar door de tegenvallende resultaten uit het derde kwartaal aan de onderkant van de eerder ingeschatte bandbreedte van 100 miljoen tot 130 miljoen euro uitvalt. In het tweede kwartaal kende het bedrijf nog een betere periode dan verwacht, met ook meer verstuurde pakketten dan een jaar eerder.

Het totaal aantal verstuurde pakketten nam van juli tot en met september minder hard toe dan verwacht, met een kleine 2 procent, dankzij de betere prestaties in het buitenland. Dankzij prijsverhogingen leverde deze beperkte groei een omzetstijging van zo’n 6 procent op in de pakkettentak. De winst bleef wat achter, omdat buitenlandse klanten doorgaans relatief minder opleveren dan Nederlandse.

PostNL leverde een kleine 9 procent minder post af dan een jaar eerder. Die aanhoudende daling komt volgens het bedrijf doordat consumenten nog altijd steeds vaker kiezen voor een digitaal alternatief. In het laatste kwartaal van dit jaar zou de posttak door het versturen van stembiljetten en kerstkaarten een kortstondige opleving kunnen krijgen.

Afgelopen zomer liepen de levertijden van post op door onder meer een tekort aan bezorgers. PostNL wordt nog altijd belemmerd door de krapte op de arbeidsmarkt. Het bedrijf hoopt dat de bezorgers die zijn aangetrokken voor de feestdagenperiode, ook volgend jaar in dienst blijven. Zo moet het tekort wat worden teruggedrongen.

PostNL zegt dat er voor volgend jaar weer prijsverhogingen op komst zijn. De gesprekken daarover met klanten zijn nog niet afgerond. De nieuwe tarieven voor consumenten werden vorige maand al bekend. Onder meer postzegels en het versturen van pakketten naar het buitenland worden duurder.

De beursgenoteerde onderneming leed over het afgelopen kwartaal een nettoverlies van 5 miljoen euro, tegenover een verlies van 4 miljoen euro een jaar eerder. De totale omzet kwam 13 miljoen euro hoger uit, op 722 miljoen euro.