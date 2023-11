OpenAI: gebruikers kunnen persoonlijke versie ChatGPT maken

OpenAI, het Amerikaanse bedrijf achter chatbot ChatGPT, komt met een nieuwe functie waarmee gebruikers hun eigen persoonlijke chatbot kunnen ontwikkelen. Deze gespecialiseerde toepassingen, GPT’s genoemd, kunnen bijvoorbeeld kinderen helpen met het leren van wiskunde of het uitleggen van regels van een bordspel. Dat heeft OpenAI maandag bekendgemaakt tijdens een conferentie voor ontwikkelaars.

Volgens het bedrijf hoeven gebruikers niet onderlegd te zijn in coderen om een GPT te creĆ«ren. Daarnaast wil OpenAI later deze maand een winkel openen waar gebruikers op maat gemaakte GPT’s van anderen kunnen vinden. Daarmee kunnen ontwikkelaars geld verdienen. De winkel is vergelijkbaar met de bijvoorbeeld de App Store van techconcern Apple, waar consumenten apps kunnen aanschaffen voor op hun tablets of smartphones.

Verder maakte OpenAI op de conferentie bekend met een preview-versie te komen van GPT-4 Turbo. Dit is een krachtigere en snellere versie van de technologie die ten grondslag ligt aan ChatGPT. De technologie baseert zich op onlinedata die loopt tot april van dit jaar. De oorspronkelijke versie van GPT-4 had toegang tot data uit een periode die liep tot september 2021.

Het is deze maand een jaar geleden dat ChatGPT beschikbaar werd voor het brede publiek. Volgens OpenAI maken inmiddels ongeveer 100 miljoen mensen wekelijks gebruik van de chatbot.