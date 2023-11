PostNL hard onderuit op Damrak na tegenvallende resultaten

PostNL ging maandag hard onderuit op de Amsterdamse beurs. De resultaten van de post- en pakketbezorger vielen duidelijk niet in de smaak bij beleggers. Het bedrijf werd ook voorzichtiger over het gehele jaar, na een volgens topvrouw Herna Verhagen “lastig derde kwartaal”. De resultaten waren volgens Verhagen wel beter dan vorig jaar, maar het pakkettenvolume groeide minder snel dan verwacht.

In Nederland verwerkte PostNL iets minder pakketten dan vorig jaar doordat consumenten minder uitgeven door de hoge inflatie. Het bedrijf verwacht nu dat het jaarresultaat aan de onderkant van de afgegeven bandbreedte van 100 miljoen tot 130 miljoen euro zal uitkomen. Het aandeel werd daarop 12 procent lager gezet.

De algehele stemming op de beurzen was gematigd positief na de sterke koerswinsten afgelopen week. De aandelenmarkten in New York kenden zelfs de beste beursweek van dit jaar, gestuwd door de hoop dat de Amerikaanse centrale bank nu echt klaar is met het verhogen van de rente tegen de inflatie.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent hoger op 737,95 punten. De MidKap bleef onveranderd op 829,54 punten. De beurzen in Londen en Parijs wonnen 0,1 procent. De DAX in Frankfurt klom een fractie, na een onverwachte stijging van de Duitse fabrieksorders in september.

Techinvesteerder Prosus (plus 1,9 procent) profiteerde van de sterke koerswinsten in de Chinese techsector, waarin het een groot belang heeft, en was de sterkste stijger in de AEX. Zorgtechnologiebedrijf Philips sloot de rij met een verlies van 0,9 procent.

B&S Group verloor 0,4 procent na publicatie van de kwartaalcijfers. Volgens topman Peter van Mierlo heeft de bevoorrader van cruiseschepen en luchthavens in het derde kwartaal solide prestaties laten zien, met een stabiele omzet en een hogere brutomarge.

In Dublin steeg Ryanair dik 5 procent. De Ierse budgetmaatschappij zag de nettowinst in de zes maanden tot en met september flink stijgen tot 2,2 miljard euro. Ryanair profiteerde van het sterke herstel van de luchtvaart en hogere ticketprijzen, die met bijna een kwart stegen. In Amsterdam klom Air France-KLM 3 procent.

De euro was 1,0744 dollar waard, tegen 1,0738 dollar op vrijdag. De olieprijzen gingen omhoog nadat Saudi-Arabiƫ en Rusland verklaarden de productiebeperking van meer dan 1 miljoen vaten per dag te handhaven tot het einde van het jaar. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent meer op 81,39 dollar. Brentolie werd 1 procent duurder op 85,76 dollar per vat.