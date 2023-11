Akkoord nieuwe cao IKEA, tot 7,6 procent meer loon

Het personeel van woonmeubelketen IKEA in Nederland krijgt een loonsverhoging tot 7,6 procent in de komende 15 maanden. Dat zijn FNV en het bedrijf overeengekomen voor de medewerkers.

Volgens IKEA wordt er voor het tweede jaar op rij “fors geïnvesteerd” in het belonen van de 6850 medewerkers. “Vorig jaar ontvingen medewerkers in de lagere loonschalen al een structurele salarisverhoging van ruim 16 procent”, aldus het bedrijf.

Afgesproken is een structurele loonsverhoging in twee stappen. Vanaf volgend jaar gaat het loon met 4,5 procent tot 6,4 procent omhoog voor de onderste schalen. Bij een “goede of uitstekende individuele beoordeling” kan daar nog een extra percentage bij komen. Een tweede loonsverhoging volgt vanaf april volgend jaar: 1,2 procent voor alle loonschalen in de cao.

De bonden hebben het onderhandelingsresultaat van het cao-overleg voorgelegd aan hun leden. De nieuwe cao loopt tot eind 2024.

“Het waren stevige gesprekken. Maar er zijn uiteindelijk goede afspraken gemaakt over het verbeteren van de bestaanszekerheid, met vooral ook extra oog voor de medewerkers met lage inkomens”, zegt Daniëlle Wiek, bestuurder bij FNV. Zij wijst erop dat het minimumloon bij IKEA per april omhooggaat naar 14,25 euro per uur.