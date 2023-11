Chipfondsen aan kop in iets hogere AEX, PostNL verder omlaag

De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag iets hoger gesloten, onder aanvoering van de chipbedrijven Besi, ASML en ASMI. Post- en pakketbezorger PostNL zakte verder weg op het Damrak na de zware koersval een dag eerde door tegenvallende kwartaalresultaten en vooruitzichten.

De AEX sloot nipt hoger op 735,74 punten. De MidKap ging een fractie omlaag tot 820,54 punten. De DAX in Frankfurt eindigde 0,1 procent in het groen, maar de hoofdgraadmeters in Londen en Parijs daalden tot 0,4 procent.

ASMI, ASML en Besi tekenden plussen tot 1,9 procent op. Investeringsbedrijf Exor, olie- en gasconcern Shell en betalingsverwerker Adyen waren hekkensluiters in de AEX met minnen tot 2,6 procent.

KPN bleef vlak in de hoofdindex. Het telecomconcern liet voorafgaand aan zijn beleggersdag weten tot en met 2027 nog eens ruim 4,5 miljard euro extra te investeren in het verbeteren van zijn digitale infrastructuur. Een groot deel daarvan gaat naar de uitrol van glasvezel. KPN handhaafde ook zijn winstverwachtingen voor 2023 en volgend jaar.

OCI was de grootste daler in de MidKap met een koersverlies van 4,8 procent. De kunstmestproducent zag de omzet in het derde kwartaal halveren en leed een nettoverlies door prijsdalingen en lagere verkoopvolumes.

PostNL dook nog eens bijna 6 procent in het rood bij de kleinere fondsen op Beursplein 5. Een dag eerder kelderde het aandeel al bijna 13 procent. Kendrion verloor 3,5 procent. De toeleverancier voor de industrie en autosector boekte minder omzet in het afgelopen kwartaal en zag de winst flink afnemen.

UBS steeg ruim 2 procent in Z├╝rich. De Zwitserse bank leed in het derde kwartaal zijn eerste kwartaalverlies in bijna zes jaar. Het verlies werd veroorzaakt door de kosten voor de samenvoeging met branchegenoot Credit Suisse, die eerder dit jaar werd overgenomen.

De euro was 1,0690 dollar waard, tegen 1,0742 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 3 procent minder op 78,40 dollar. Brentolie werd 2,9 procent goedkoper op 82,67 dollar per vat. Daarmee zijn de olieprijzen gedaald naar het laagste niveau in ruim twee maanden.