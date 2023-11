Investeringsfonds koopt Nederlandse winkels en webshop Prénatal

Het Duitse investeringsfonds Mutares neemt de Nederlandse winkels en de webshop van babywinkel Prénatal over. Dat maakte het bedrijf achter de Italiaanse keten Prénatal bekend. De overname is volgens Prénatal Retail Group (PRG) nog niet helemaal rond, de Autoriteit Consument & Markt (ACM) moet de deal nog goedkeuren.

In Nederland heeft Prénatal ongeveer veertig filialen. In totaal werken 567 mensen voor de Nederlandse tak. Een woordvoerder van Prénatal meldt dat alle medewerkers hun baan houden. Mutares heeft namelijk alleen de aandelen van de keten gekocht en de werknemers blijven in dienst van Prénatal. Ook voor klanten verandert er volgens hem niks.

Vorige maand schrapte Prénatal 24 banen op het Nederlandse hoofdkantoor in Amersfoort, om kosten te besparen. Prénatal is actief in verschillende Europese landen en sinds 1959 ook in Nederland. De keten verkoopt onder meer kleding voor baby’s en zwangere vrouwen, verzorgingsproducten en speelgoed.