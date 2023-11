Wall Street boekt langste winstreeks in 2 jaar, Uber bij stijgers

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag na een wat aarzelend begin van de handel opnieuw met winst gesloten, waarmee de recente opmars een vervolg kreeg en zelfs de langste winstreeks in twee jaar werd geboekt. Uber Technologies poetste een eerder verlies weg en stond bij de winnaars op Wall Street. De taxi- en bezorgdienst, die ook actief is in Nederland, boekte afgelopen kwartaal weer winst na een miljardenverlies vorig jaar.

De Dow-Jonesindex ging met een plus van 0,2 procent op 34.152,60 punten de handelsdag uit. De brede S&P 500 won 0,3 procent tot 4378,38 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq klom 0,9 procent tot 13.639,86 punten.

Het sentiment onder beleggers op Wall Street wordt gesteund door de hoop dat de Amerikaanse centrale bank echt klaar is met het verhogen van de rente. President Neel Kashkari van de Federal Reserve Bank of Minneapolis zei wel in een interview met zakenkrant The Wall Street Journal dat de rente mogelijk toch nog een keer omhoog moet om de inflatie onder controle te krijgen. Fed-voorzitter Jerome Powell geeft woensdag een speech.

Uber werd 3,7 procent hoger gezet. Volgens het bedrijf werden in het afgelopen kwartaal een kwart meer ritten gemaakt en liet ook maaltijdbezorgservice Uber Eats opnieuw groei zien. Topman Dara Khosrowshahi sprak van een “zeer sterk” kwartaal.

WeWork kon ook op belangstelling rekenen. De aanbieder van gedeelde werkplekken heeft uitstel van betaling aangevraagd. De onderneming kampt al lange tijd met aanhoudende verliezen en twijfelde in augustus al aan het eigen voortbestaan. WeWork hoopt nog wel op een doorstart. De handel in WeWork werd maandag stilgelegd.

TripAdvisor werd 11 procent meer waard. De reisadvieswebsite boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht. Het in New York genoteerde Nederlandse chipconcern NXP steeg 1,6 procent na publicatie van de cijfers. Het bedrijf voldeed in het afgelopen kwartaal aan zijn eigen verwachtingen, maar bleef voorzichtig voor de rest van het jaar vanwege de uitdagende marktomstandigheden.

De olieprijzen zijn gedaald naar het laagste niveau sinds juli. De prijs van een vat Amerikaanse zakte 4,2 procent tot 77,43 dollar en Brent werd 4 procent goedkoper op 81,73 dollar per vat. De euro was 1,0696 dollar waard, tegen 1,0690 dollar bij het slot in Europa.