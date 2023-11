ABN AMRO en Ahold Delhaize afgestraft op Damrak na cijfers

ABN AMRO en Ahold Delhaize werden woensdag hard afgestraft op de Amsterdamse beurs. Beleggers waren duidelijk niet te spreken over de resultaten van de bank en het supermarktconcern. ABN AMRO boekte afgelopen kwartaal wel meer winst dan marktkenners hadden verwacht, maar de rente-inkomsten vielen tegen. Topman Robert Swaak sprak van een “zeer sterk financieel resultaat” van de bank, maar beleggers hadden op meer gehoopt. Het aandeel werd maar liefst 8 procent lager gezet.

Ahold Delhaize zag de kwartaalomzet dalen als gevolg van negatieve wisselkoerseffecten. Volgens analisten vielen de marges in de belangrijke Amerikaanse markt tegen en werd het moederbedrijf van Albert Heijn ook wat voorzichtiger over de winst dit jaar. Het concern kondigde wel aan voor nog eens 1 miljard euro aan eigen aandelen te gaan terugkopen vanaf begin 2024. Ook liet het bedrijf weten zijn Amerikaanse onlinesupermarkt FreshDirect te hebben verkocht aan Getir, een flitsbezorger van boodschappen. Het aandeel zakte 5,5 procent.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent lager op 732,24 punten, door de forse koersverliezen van ABN AMRO en Ahold Delhaize. De MidKap daalde 0,3 procent tot 818,45 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,3 procent.

Adyen daalde 0,9 procent. Het betaalbedrijf zal voorafgaand aan zijn beleggersdag in San Francisco voor het eerst met een kwartaalupdate komen. Het bedrijf gaf eerder alleen elk halfjaar een kijkje in de boeken, maar kwam afgelopen augustus onder zware koersdruk te staan na zeer teleurstellende halfjaarcijfers. Tijdens de beleggersdag hoopt de voormalige beurslieveling het vertrouwen van investeerders terug te winnen. De kwartaalupdate zal naar verwachting na het slot op de Europese beurzen naar buiten komen.

PostNL zette de daling voort met een min van 1 procent. De post- en pakketbezorger heeft deze week al zo’n 20 procent aan beurswaarde verloren na teleurstellende resultaten.

In Frankfurt verloor Adidas 1 procent, ondanks dat het sportmerk dit jaar minder verlies denkt te lijden dan eerder werd gevreesd. Commerzbank won dik 3 procent na goed ontvangen resultaten van de Duitse bank.

De euro was 1,0674 dollar waard, tegen 1,0690 dollar een dag eerder. De olieprijzen stabiliseerden enigszins na de forse daling tot het laagste niveau in maanden op dinsdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 77,19 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 81,57 dollar per vat.