ABN AMRO en Ahold Delhaize onderuit in AEX na cijfers

ABN AMRO en Ahold Delhaize kregen woensdag flinke tikken in de AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam na bekendmaking van tegenvallende kwartaalcijfers. Ook Shell stond onder druk op het Damrak door een stevige daling van de olieprijzen.

De AEX sloot met een verlies van 0,2 procent op 734,64 punten. De MidKap won een fractie tot 820,86 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,7 procent. De FTSE in Londen deed het wat minder met een min van 0,1 procent.

ABN AMRO dook ruim 9 procent in het rood. De bank boekte afgelopen kwartaal wel meer winst dan verwacht, maar de rente-inkomsten vielen tegen. Ahold Delhaize volgde met een verlies van meer dan 7 procent. Het concern zag de kwartaalomzet dalen als gevolg van negatieve wisselkoerseffecten. Volgens analisten vielen de marges in de belangrijke Amerikaanse markt tegen. Het moederbedrijf van Albert Heijn werd ook wat voorzichtiger over de winst dit jaar.

Adyen was de sterkste stijger in de hoofdindex met een koersstijging van 4 procent. Het betaalbedrijf zal voorafgaand aan zijn beleggersdag in San Francisco voor het eerst met een kwartaalupdate komen. Adyen gaf eerder alleen elk halfjaar een kijkje in de boeken, maar kwam in augustus onder zware koersdruk te staan na zeer teleurstellende cijfers. De update komt naar verwachting na het slot op de Europese beurzen naar buiten.

De olieprijzen zijn gedaald naar het laagste niveau sinds juli, mede door zorgen over een zwakkere vraag. De prijs van een vat Amerikaanse olie noteerde 1,8 procent in de min op 76,01 dollar en Brent verloor 1,6 procent tot 80,32 dollar per vat. Shell leverde daarop 1,3 procent in.

Bij de kleinere fondsen op Beursplein 5 had PostNL het opnieuw lastig met een min van 3,3 procent. De post- en pakketbezorger kwam maandag met teleurstellende cijfers en verwachtingen en sindsdien is de koers hard gedaald.

In Frankfurt konden sportmerk Adidas (min 1,9 procent) en Commerzbank (plus 0,5 procent) op aandacht van beleggers rekenen na publicatie van resultaten. Dat gold in Kopenhagen voor de bouwer van windturbines Vestas en in Londen voor winkelketen Marks & Spencer die stijgingen tot bijna 10 procent toonden.

De euro was 1,0709 dollar waard, tegen 1,0690 dollar een dag eerder.