Adyen optimistisch over toekomst na forse koersval eerder dit jaar

Betaalbedrijf Adyen blijft optimistisch over de toekomst, ondanks een forse koersdaling eerder dit jaar. Dat meldt het bedrijf in een tussentijdse kwartaalupdate. In de maanden juli tot en met september steeg de omzet met ruim een vijfde. Die inkomstengroei voorziet Adyen ook jaarlijks, tot en met 2026.

Normaal gesproken geeft Adyen alleen halfjaarlijks een kijkje in de boeken. Maar in augustus kwam de aan de beurs van Amsterdam genoteerde onderneming onder zware koersdruk te staan. Aanleiding waren zeer teleurstellende halfjaarcijfers. Als gevolg daarvan raakte Adyen in één dag bijna 19 miljard euro aan beurswaarde kwijt.

De situatie lijkt nu veranderd. Zo steeg de omzet over het derde kwartaal met 22 procent tot ruim 413 miljoen euro. Tegen constante wisselkoersen had de omzet nog eens 4 procent hoger gelegen, meldt het betaalbedrijf verder.

Ook voor de komende tijd houdt Adyen dus vertrouwen, waarbij de onderneming bovendien de winstmarges wil verbeteren tot boven de 50 procent in 2026. Dat gaat dan om de aangepaste winst voor aftrek van onder meer belastingen en rente. Ook heeft Adyen de afgelopen maanden 175 voltijdsbanen gecreëerd.

De kwartaalupdate werd gepubliceerd in aanloop naar een door Adyen georganiseerde beleggersdag, die woensdag in San Francisco plaatsvindt. Daarmee hoopt de voormalige beurslieveling het vertrouwen van investeerders terug te winnen.