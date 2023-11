AH-moederbedrijf ziet niets in waarschuwingen voor ‘krimpflatie’

Supermarktconcern Ahold Delhaize is vooralsnog niet van plan expliciete waarschuwingen te plaatsen over ‘krimpflatie’ bij producten in de schappen van bijvoorbeeld Albert Heijn. Krimpflatie is een verborgen vorm van prijsverhogingen waarbij de porties kleiner worden, maar de prijs niet mee omlaag gaat. De Franse supermarktketen Carrefour maakt dit sinds september duidelijk met opvallende stickers en bordjes, maar volgens Ahold Delhaize-topman Frans Muller is Albert Heijn al “erg transparant” over de prijzen.

“Op dit moment hebben we de eenheidsprijzen, dus bijvoorbeeld de prijs per liter of per kilo van een product. Ik denk dat dit de hoogste transparantie is bij het schap”, zei Muller in een gesprek naar aanleiding van de kwartaalcijfers. Opvallende bordjes en stickers die waarschuwen voor minder volle flessen frisdrank “zijn op dit moment niet in overweging”.

Carrefour begon de actie tegen krimpflatie vooral om bepaalde leveranciers van A-merken te dwingen hun prijzen te verlagen. Onderhandelingen tussen supermarkten en voedingsmiddelenproducenten zoals NestlĂ© en Unilever zijn moeizamer geworden sinds de prijzen hard begonnen te stijgen. Ook supermarkten krijgen kritiek over krimpflatie, onder andere van de Consumentenbond. Die kondigde vorige maand een rechtszaak om erachter te komen of het verschijnsel volgens de rechter een oneerlijke handelspraktijk is. Muller noemt het “terecht dat de Consumentenbond hier op let”.