Ahold Delhaize verkoopt in 2021 overgenomen onlinesuper in VS

Ahold Delhaize heeft zijn Amerikaanse onlinesupermarkt FreshDirect verkocht aan Getir, een flitsbezorger van boodschappen. Het moederbedrijf van supermarkten als Albert Heijn en Delhaize wil zich voortaan meer richten op bedrijven die in de Verenigde Staten zowel fysieke als digitale supermarkten hebben.

Het is niet bekendgemaakt welk bedrag Getir heeft betaald voor FreshDirect, dat nog geen drie jaar in het bezit was van Ahold Delhaize. Het bedrijf met 3200 medewerkers is gevestigd in New York en vooral actief in de staten New York, New Jersey en Connecticut met de bezorging van verse producten.

Getir hoopt met de overname sneller te kunnen groeien in de Verenigde Staten. Daarbij helpen de ervaring en het netwerk met leveranciers die FreshDirect sinds zijn oprichting in 2002 heeft opgebouwd, stelt Getir.