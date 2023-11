Amazon gaat strijd aan met OpenAI en Alphabet

Amazon gaat miljoenen investeren in een trainingsmodel voor kunstmatige intelligentie (AI) dat vergelijkbare modellen van OpenAI en Alphabet achter zich moet laten. Het model, met de codenaam Olympus, moet tot twee keer zoveel data kunnen beoordelen en verwerken als het GPT-4 van OpenAI, een van de beste beschikbare modellen.

Dat meldt persbureau Reuters op basis van gesprekken met anonieme bronnen. Amazon weigert commentaar te geven.

Amazon investeerde onlangs 4 miljard dollar in het AI-bedrijf Anthropic, dat werkt aan chatbot Claude. Amazon heeft al ervaring opgedaan met zogenoemde Large Language Models (LLM’s), maar is ervan overtuigd dat zakelijke klanten toegang willen hebben tot de best presterende modellen. LLM’s vormen de onderliggende technologie om op grote schaal gegevens te verwerken. Het trainen van grotere AI-modellen is duurder door de benodigde hoeveelheid rekenkracht.