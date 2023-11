Bayer schrapt managementbanen na miljardenverlies

Het Duitse chemieconcern Bayer schrapt banen in het management en wil zijn takken voor bestrijdingsmiddelen of geneesmiddelen mogelijk afsplitsen, meldt het concern. Bayer leed afgelopen kwartaal een verlies van bijna 4,6 miljard euro, onder andere door grote afschrijvingen op zijn landbouwproducten.

Het concern wil tegen het einde van dit jaar een aantal lagen in het management en de co√∂rdinatie schrappen. Dat leidt volgens Bayer tot “een significante vermindering van het personeelsbestand”. Het is niet duidelijk om hoeveel banen het gaat. “95 procent van de besluitvorming zal verschuiven van managers naar de mensen die het werk doen”, lichtte topman Bill Anderson toe.

In totaal werken wereldwijd meer dan 101.000 mensen bij Bayer. Het concern is actief in 83 landen, waaronder Nederland. Bayer is onder andere bekend van zijn bestrijdingsmiddel Roundup, dat het omstreden bestanddeel glyfosaat bevat.