Disney+ trok het afgelopen kwartaal 7 miljoen nieuwe abonnees aan

Entertainment- en mediaconcern Walt Disney heeft het afgelopen kwartaal het aantal abonnees bij zijn streamingdienst Disney+ zien stijgen met bijna 7 miljoen. Met name buiten thuismarkt Noord-Amerika nam het aantal afgesloten abonnementen toe, meldt het bedrijf bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers. De afgelopen kwartalen liep het aantal abonnees juist nog terug.

Onder de populairste content op de streamingdienst vielen volgens Walt Disney onder meer de Star Wars-serie Ahsoka en de films Little Mermaid en Guardians of the Galaxy Vol. 3. In totaal brachten de streamingdiensten van het mediaconcern, waar naast Disney+ ook Hulu en Disney+ Hotstar onder vallen, ruim 5 miljard dollar (omgerekend 4,7 miljard euro) op. Dat is 12 procent meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

De totale omzet voor het concern kwam uit op meer dan 21 miljard dollar. Overige inkomsten kwamen bijvoorbeeld uit de pret- en themaparken. Maar ook van sportzender ESPN en de filmdivisie, met studio’s als Pixar Animation, Lucasfilm en Marvel Studios. Onder de streep bleef een winst over van 694 miljoen dollar, tegen 254 miljoen dollar over het laatste kwartaal in 2022.