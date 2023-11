EU-vicevoorzitter: volgend jaar licht herstel economie Europa

De Europese economie ligt op koers voor een licht herstel volgend jaar. Dat heeft Eurocommissaris en vicevoorzitter van de Europese Commissie Valdis Dombrovskis gezegd in aanloop naar een vergadering van de ministers van Financiƫn van de eurolanden in Brussel.

De Europese economie gaat momenteel gebukt onder een hoge inflatie, gestegen rente en afkoelende wereldeconomie. “Het is duidelijk dat we in een periode van economische zwakte zitten. We wisten een recessie te ontlopen, maar de groei is nog steeds erg traag”, aldus Dombrovskis die als commissaris verantwoordelijk is voor handel.

Hij verwacht dus wel een bescheiden opleving volgend jaar en wijst op onder meer de kracht van de arbeidsmarkt. De Europese Commissie komt naar verwachting volgende week naar buiten met nieuwe ramingen over de groei en inflatie.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zei eerder op de dag dat de Europese economie waarschijnlijk een “zachte landing” gaat maken, wat betekent dat er geen zware economische krimp wordt verwacht. Wel hebben topadviseurs van bondskanselier Olaf Scholz de economische verwachtingen voor Duitsland, de grootste economie van Europa, woensdag neerwaarts bijgesteld.