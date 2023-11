Finland: China belooft medewerking bij onderzoek gaslek Oostzee

China heeft zijn volledige medewerking beloofd in een onderzoek naar schade aan een onderzeese gaspijpleiding tussen Finland en Estland. Dat meldt de Finse minister van Buitenlandse Zaken Elina Valtonen aan persbureau Reuters. Het gaat om een lek in de Balticconnector-gaspijplijn in de Oostzee, waar volgens Finland mogelijk een Chinees schip bij betrokken is geweest.

De Finse politie doet onderzoek naar dat containerschip met de naam NewNew Polarbear, dat in Hongkong geregistreerd staat. Het schip zou de pijplijn hebben beschadigd door zijn anker over de zeebodem te slepen. Maar de onderzoekers hebben nog niet vastgesteld of het al dan niet een ongeluk betreft. Het vermoedelijk van het containerschip afkomstige anker werd vlak bij de pijpleiding gevonden.

China heeft eind oktober al opgeroepen tot een “objectief, eerlijk en professioneel” onderzoek naar de schade aan de leiding. Volgens een woordvoerster van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken was het wel duidelijk dat het Chinese schip op het moment van het incident de normale route volgde. Ook zouden er geen afwijkingen zijn gevonden van deze route als gevolg van de slechte zeecondities op dat moment.