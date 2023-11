FNV wil meer loon en betere werktijden voor winkelmedewerkers

Vakbond FNV eist 14 procent meer loon en leefbare werktijden voor werknemers in winkels en distributiecentra. De vakbond heeft deze eisen voor de cao Retail Non-Food naar INretail gestuurd, de vereniging waarbij veel winkelbedrijven zijn aangesloten.

“Wij zijn de enige vakbond die opkomt voor structurele verbeteringen en bestaanszekerheid voor de mensen in de winkelstraat. De werknemers van onder andere Albert Heijn, Etos en Ikea hebben na acties betere lonen gekregen. Wij willen dat de salarissen nu in de hele winkelstraat omhooggaan”, zei Linda Vermeulen, bestuurder FNV Handel.

De vakbond vindt ook dat er een stop moet komen op loondiefstal. Veel winkelmedewerkers zijn voordat hun werktijd begint en ook daarna onbetaald aan het werk in de winkel. De FNV vindt dat mensen ook voor deze opstartminuten en afrondkwartiertjes gewoon betaald moeten worden.

FNV heeft ook kritiek op het feit dat bedrijven in Nederland zaken mogen doen met zogeheten ‘gele bonden’. Dat zijn vakbonden die grotendeels gefinancierd worden door de bedrijven zelf. “Winkelbedrijven proberen de FNV te omzeilen en nodigen voor onderhandelingen over een cao liever een gele bond zoals de AVV (Alternatief voor Vakbond) of De Unie uit. Dit soort clubs stelt amper eisen en denkt vooral mee met de bedrijven, niet met de werknemers.”