GM Cruise roept 950 zelfrijdende auto’s terug

Cruise, een dochteronderneming van General Motors, haalt 950 van zijn zelfrijdende auto’s van de weg af in de Verenigde Staten na een eerder ongeluk met een van zijn ‘robotaxi’s’. Mogelijk reageert het systeem dat potentiële botsingen moet detecteren niet goed, werd woensdag bekend.

Vorige maand kwam al naar buiten dat het Amerikaanse concern voorlopig geen zelfrijdende taxi’s meer de straat op stuurt. In Californië werd een vergunning voor de robotaxi’s opgeschort na het ongeluk. Volgens de Department of Motor Vehicles had GM Cruise videobeelden achtergehouden van dat ongeluk, waarbij een voetganger in San Francisco werd aangereden.

Er lopen meerdere onderzoeken naar de veiligheid van de auto’s. Eerder waren er al twee incidenten waarbij de zelfsturende auto’s niet leken te wijken voor voetgangers.