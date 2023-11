Grote orders windprojecten Van Oord in Oostzee en Taiwan

Maritiem dienstverlener en baggeraar Van Oord heeft contracten gekregen voor nieuwe windparken op zee in de Oostzee en Taiwan. Met die contracten is een totale waarde van meer dan 500 miljoen euro gemoeid, aldus het bedrijf. Als de offshore windparken operationeel zijn, moeten ze duurzame energie voor circa 2,5 miljoen huishoudens gaan leveren.

Van Oord gaat in de Oostzee aan de slag met het windproject Baltic Power. Dat project van de energiebedrijven Orlen en Northland Power ligt 23 kilometer van de Poolse kust en zal bestaan uit 76 windturbines die energie moeten leveren aan ongeveer 1,5 miljoen Poolse huishoudens. Van Oord gaat de funderingen voor de windmolens transporteren en installeren. Die werkzaamheden moeten in de zomer van 2025 worden afgerond.

Op 50 kilometer van de kust van Taiwan gaat Van Oord aan het werk met de windprojecten Greater Changhua 2b and 4 die worden ontwikkeld door ├śrsted. Die parken moeten aan ongeveer 1 miljoen huishoudens in Taiwan energie gaan leveren. Van Oord gaat hiervoor kabels op de zeebodem aanleggen. De klus moet ook in 2025 geklaard zijn.