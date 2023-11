Hogere kosten en afboeking op onlinesuper drukken winst AH-moeder

Ahold Delhaize heeft in het afgelopen kwartaal een fiks lagere winst geboekt dan een jaar eerder. Het moederbedrijf van supermarkten als Albert Heijn en Delhaize en webshop Bol kampte met hogere kosten. Daarnaast moest het bedrijf 153 miljoen euro afschrijven bij de verkoop van zijn Amerikaanse onlinesuper FreshDirect aan flitsbezorger Getir.

De nettowinst daalde tot 394 miljoen euro, wat bij gelijke wisselkoersen bijna 30 procent minder is dan een jaar eerder. De omzet steeg na een correctie voor wisselkoersen bijna 3 procent tot 21,9 miljard euro.

In Europa, waar Ahold Delhaize in eerdere periodes het effect van de hoge inflatie op de verkopen voelde, steeg de omzet met ruim 7 procent. Maar in de Verenigde Staten ging het minder hard. Op de belangrijkste markt voor Ahold Delhaize steeg de voor wisselkoersen gecorrigeerde omzet met maar 0,5 procent. Winkels hadden hier onder andere last van het afbouwen van steun bij de boodschappen voor mensen met lage inkomens. Ook hadden studenten minder te besteden, doordat ze weer hun studieschulden moesten afbetalen.