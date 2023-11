Iets meer winst voor ABN AMRO door hogere rente

ABN AMRO heeft in het afgelopen kwartaal iets meer winst gemaakt, opnieuw geholpen door de gestegen rente. Onder de streep hield het bankconcern in het derde kwartaal 759 miljoen euro over. Dat is 2 procent meer vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

“In het derde kwartaal realiseerden we weer een sterk financieel resultaat met aanhoudend hoge netto rentebaten vergeleken met vorig jaar”, stelt Robert Swaak, topman van het bankconcern, in een toelichting.

De rente-inkomsten kwamen uit op 1,5 miljard euro, 20 procent hoger dan vorig jaar. De hogere rente helpt de resultaten van alle banken al tijden vooruit. Zo hoeven ze nu zelf geen rente meer te betalen over geld dat ze bij de Europese Centrale Bank (ECB) stallen en kunnen ze betere marges maken op bijvoorbeeld spaargeld.

De winst van ABN AMRO werd afgelopen kwartaal ook gestuwd doordat er voorzieningen vrijvielen van geld dat de bank eerder apart had gezet voor leningen die mogelijk niet meer terugbetaald zouden worden.