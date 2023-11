IMF: ECB moet uitkijken met te vroege renteverlaging

De Europese Centrale Bank (ECB) moet uitkijken dat de rente niet te vroeg wordt verlaagd nu de centrale bank een pauze heeft genomen bij het verhogen van de rente in de strijd tegen de inflatie. Dat heeft bestuurder Helge Berger van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gezegd tijdens een paneldiscussie die werd georganiseerd door de Belgische centrale bank.

De ECB heeft de rente verhoogd naar het hoogste niveau ooit en de vraag is nu wanneer er eventueel een verlaging kan komen omdat de economie van de eurozone aan het afzwakken is. Maar volgens Berger is waakzaamheid geboden en is het nodig om er zeker van te zijn dat de inflatie echt daalt. Mocht er namelijk ineens weer een stijging van de inflatie komen, dan zou de rente weer omhoog moeten. Dat zou een “kostbare fout” kunnen zijn, aldus Berger.

Binnen de ECB worden de verwachtingen voor een spoedige renteverlaging getemperd. Zo heeft president Christine Lagarde gezegd dat gesprekken daarover voorbarig zijn en dat de rente voorlopig op een hoog niveau zal blijven. De ECB verwacht dat in 2025 de inflatie terug zal zijn op de doelstelling van 2 procent.