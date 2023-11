Lot noodlijdend Chinees vastgoedbedrijf blijft duister

Een overname van het noodlijdende Chinese vastgoedbedrijf Country Garden door verzekeraar Ping An lijkt van de baan. Volgens persbureau Bloomberg heeft Ping An al zijn aandelen in het vastgoedconcern uit voorzorg van de hand gedaan.

Er wordt volop gespeculeerd over het lot van Country Garden, een van de grootste vastgoedbedrijven van het land, sinds het bedrijf vorige maand niet aan zijn verplichtingen kon voldoen. Eerder meldde persbureau Reuters dat de Chinese autoriteiten aan Ping An hebben gevraagd een meerderheidsbelang te nemen in Country Garden.

Anonieme bronnen laten echter aan persbureau Bloomberg weten dat Ping An geen enkele plannen heeft om het vastgoedbedrijf over te nemen en zijn belang van 4,9 procent in Country Garden al heeft afgestoten.