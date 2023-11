Mediabedrijf RTL kampt met dalende inkomsten uit tv-reclame

Mediabedrijf RTL Group heeft last van adverteerders die minder geld besteden aan spotjes op televisie. Door de slechtere economische vooruitzichten zijn veel bedrijven voorzichtiger met hun marketinguitgaven, en dat merkt het Luxemburgse moederbedrijf van zenders als RTL 4 en RTL 5. De toestroom van nieuwe abonnees voor streamingplatform Videoland was een lichtpunt.

Mede door de reclamedip daalde de omzet in de eerste negen maanden met bijna 7 procent tot net geen 4,7 miljard euro. Over de rest van het jaar is RTL nu somberder. Zo gaat het bedrijf niet langer uit van een stijging van de opbrengsten. In plaats daarvan verwacht RTL een lichte daling van de omzet. Ook over de operationele winst is het bedrijf negatiever geworden.

Naast de kwakkelende markt voor advertenties, kampte RTL ook met mindere verkopen van tv-programma’s door het eigen productiehuis Fremantle. RTL richt zich de afgelopen jaren steeds meer op de markt voor streamingdiensten, waarvoor ook fikse investeringen in de achterliggende technologie nodig zijn.

Dat zorgt vooralsnog voor groei bij die streamingplatforms. Zo steeg het aantal betalende abonnees bij Videoland met ruim 16 procent tot bijna 1,3 miljoen. Samen met de aanwas van abonnees voor RTL+ zorgde dat tussen januari en september voor 263 miljoen euro aan streamingopbrengsten, 21 procent meer dan een jaar eerder.