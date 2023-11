MediaMarkt wil zoveel mogelijk personeel van BCC-winkels houden

De MediaMarkt wil zoveel mogelijk werknemers meenemen van de in ieder geval zeven BCC-winkels die de elektronicaketen overneemt, zegt financieel directeur Sebastiaan Stipdonk in gesprek met het ANP. Maandag gaf toezichthouder ACM toestemming voor de overname van acht van de bijna zestig locaties van het failliete BCC. Het was toen nog niet bekend wat er met de ruim honderd personeelsleden van de overgenomen winkels zou gebeuren.

MediaMarkt neemt geen arbeidscontracten over van BCC. Bij het faillissement in september zijn alle medewerkers ontslagen. Alle oud-werknemers die in de winkels willen blijven werken onder de vlag van MediaMarkt, zijn volgens Stipdonk welkom bij de keten. “Wij hebben een goede indruk van het personeel en hebben het personeel van deze en omliggende winkels opgeroepen bij ons te solliciteren.” Stipdonk meldt dat een flink aantal gesprekken al loopt en verwacht dat een heel groot deel van de oud-medewerkers van de winkels bij MediaMarkt komt.

Vier van de acht huurovereenkomsten zijn inmiddels getekend, zegt Stipdonk. Met de verhuurders van drie locaties verwacht hij op korte termijn een akkoord. Met de verhuurder van de winkel in Hilversum denkt hij er op korte termijn niet uit te komen, maar op een later moment mogelijk wel. Als het MediaMarkt lukt om acht winkels over te nemen, heeft de elektronicaketen 56 locaties in Nederland.

Het is de bedoeling dat op 22 november de nieuwe winkels opengaan, laat Stipdonk weten. Dat is twee dagen voor koopjesfestijn Black Friday en november en december zijn voor MediaMarkt het piekseizoen. In die maanden kopen mensen veel cadeaus voor de feestdagen. Komende weken worden de BCC-winkels verbouwd tot MediaMarkten.

BCC ging failliet, omdat de keten naar eigen zeggen last had van “aanhoudende en toenemende zware marktomstandigheden”. De elektronicamarkt was het jaar na corona ingezakt. De keten kreeg het nog moeilijker door onder meer de hoge inflatie en de lagere consumentenbestedingen en kon zijn gestegen kosten niet doorberekenen aan consumenten.

MediaMarkt ziet ook dat de elektronicamarkt het moeilijk heeft, zegt Stipdonk. Daarom heeft de keten volgens hem kosten bespaard door bijvoorbeeld minder energie te verbruiken op momenten dat de energieprijzen omhooggingen. Hij stelt dat MediaMarkt mede daarom wel goed draait. “We hebben een groot assortiment op de markt en we verwachten daarom ook meer omzet te gaan maken.”