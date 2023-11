Meer omzet en abonnees voor moederconcern The New York Times

Mediaconcern The New York Times Company, het bedrijf achter de gelijknamige Amerikaanse krant, heeft het afgelopen jaar meer omzet geboekt en meer abonnees binnengehaald. In totaal hadden iets meer dan 10 miljoen mensen een abonnement op een van de producten van het bedrijf. Daarmee passeerde The New York Times voor het eerst de grens van 10 miljoen.

Het leeuwendeel van de abonnees heeft een digitaal lidmaatschap, zo’n 9,4 miljoen mensen. Samen met de inkomsten uit advertenties en andere omzet leverden zij The New York Times in de maanden juli tot en met september ruim 598 miljoen dollar op, omgerekend meer dan 560 miljoen euro. Dat is een stijging van 9,3 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Onder de streep bleef een operationele winst over van bijna 64 miljoen dollar, ruim 10 procent meer dan een jaar eerder.

Naast de krant The New York Times heeft het mediaconcern ook een productbeoordelingssite, sportsite en enkele apps onder zijn hoede. Het bedrijf streeft ernaar om in 2027 15 miljoen abonnees te hebben voor al deze onderdelen. Topvrouw Meredith Kopit Levien verwacht dat alle producten tezamen The New York Times “verder op weg zullen helpen om een groter, winstgevender bedrijf op te bouwen”, zei zij in een verklaring bij de resultaten.

Net als veel andere mediabedrijven heeft ook The New York Times te maken met uitdagingen als het gaat om zoeken naar nieuwe abonnees. Desondanks steeg het aantal abonnees dus. Maar concurrent Washington Post, eigendom van Amazon, kondigde in oktober nog aan 240 mensen te ontslaan. Aanleiding daarvoor waren omzetprognoses die uiteindelijk te optimistisch bleken.