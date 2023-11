Nintendo komt met Zelda-film na bioscoophit Super Mario

Nintendo komt met een liveactionfilm gebaseerd op zijn populaire videogameserie The Legend of Zelda. Het Japanse gamebedrijf voert daarmee de inspanningen op om meer van zijn populaire gamepersonages op het grote scherm te brengen na het bioscoopsucces van de Super Mario-film dit jaar.

Het in Kyoto gevestigde entertainmentbedrijf wil elk jaar één film uitbrengen, zei Super Mario- en Zelda-maker Shigeru Miyamoto van Nintendo tegen analisten tijdens een toelichting op de kwartaalresultaten van het bedrijf. De productie van de film wordt gefinancierd door Nintendo en Sony Pictures, waarbij Nintendo meer dan de helft van de kosten voor zijn rekening neemt. Sony betaalt ook mee en zal de wereldwijde distributie verzorgen.

Zelda behoort tot de grootste videogameseries van Nintendo. De twee meest recente titels van de videogame staan in de top 10 van best verkochte games voor Nintendo’s spelcomputer Switch. Nintendo schroefde dinsdag al zijn winstverwachting voor het hele jaar op na een sterk kwartaal. Het bedrijf profiteert onder meer van de grote vraag naar de nieuwste Zelda-game. Hierdoor wordt ook de vraag naar de Switch aangejaagd.

De Super Mario-film, die in april dit jaar werd uitgebracht door Universal Pictures, haalde wereldwijd bijna 1,4 miljard dollar op aan kaartverkoop. Het was de best scorende film van het jaar totdat de film werd onttroond door Barbie. De resultaten en de filmplannen van Nintendo werden woensdag goed ontvangen door beleggers op de Japanse beurs. Het aandeel won ruim 6 procent en boekte daarmee de grootste dagwinst in bijna drie jaar.