Omzet De Beers verdampt door instorten diamantenmarkt

De Beers raakt zijn diamanten niet kwijt. De vraag naar diamanten is ingezakt tot het niveau van tijdens de pandemie, toen de verkoop tijdelijk helemaal werd stopgezet.

De Beers verkocht afgelopen maand slechts voor 80 miljoen dollar aan ruwe diamanten, vergeleken met 454 miljoen dollar een jaar eerder. In de VS en China, de belangrijkste afzetmarkten voor diamanten, daalt de vraag naar luxeproducten door slechte economische vooruitzichten. Bovendien wint de synthetische diamant steeds meer terrein. De synthetische diamant is aanzienlijk goedkoper en niet van echt te onderscheiden.

De belangrijkste rivaal van De Beers, het Russische Alrosa, heeft de verkoop in september geheel stopgezet. India, waar ongeveer 90 procent van alle diamanten wordt geslepen of gepolijst, stopte vervolgens met een groot deel van de import in een poging overtollige voorraden op te ruimen.

De Beers had tot het begin van deze eeuw vrijwel een wereldmonopolie op diamanten. Met een marktaandeel van 35 procent is het bedrijf nog steeds een van de grootste spelers in de diamantenhandel.